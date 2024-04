Consulenza Google Ads | cos’è e a cosa serve

(Di martedì 9 aprile 2024)Ads, un tempo noto comeAdwords, è il programma pubblicitario online di, il più popolare e utilizzato motore di ricerca. Grazie a tale programma, i proprietari di un sito web hanno la possibilità di creare annunci online allo scopo di raggiungere il maggior numero di quegli utenti che potrebbero manifestare un certo interesse per i prodotti e i servizi offerti.Ads, oltre a promuovere una determinata attività commerciale, può risultare utile per la brand awareness (la notorietà del marchio) e incrementare anche il traffico del proprio sito web.Ads è uno strumento potente e particolarmente complesso che consente non soltanto di realizzare campagne pubblicitarie legate a determinate keywords, ma anche di proporre campagne in vari formati, raggiungere un determinato ...

L'Ai per il Made in Italy: Google a supporto delle Pmi - Destinati fino a 1 milione di euro per l’Italia per l’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’eccellenze del Made in Italy ...adnkronos

Google punta tutto sull’AI generativa: Google Cloud Next 24 - Google Cloud Next 24 ha concentrato l'attenzione sull'intelligenza artificiale generativa, sebbene le sfide di adozione restino significative. Google mira a supportare le PMI italiane con formazione e ...digitalic

Google: «Pmi italiane indietro nelle digitalizzazione Le supportiamo con l'AI» - «Solo l’1,5% delle realtà con meno di 50 dipendenti la utilizza e il gap va colmato», dice Melissa Ferretti Peretti, country manager e vice president dell’azienda nel nostro Paese.fashionmagazine