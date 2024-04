Consigliere Michele Patano | “no alla compravendita di voti!”

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 9 aprile 2024) Tarantini Time Quotidiano“Comprare iè una pratica illegale e altamente scorretta che inquina il rapporto tra il cittadino e la politica”: lo dicecomunale di Taranto Mediterranea, che conferma la centralità della questione morale. Le notizie di cronaca che giungono da Bari mostrano, pur con il rispetto della presunzione di innocenza, un quadro desolante che mette in luce un vero e proprio sistema per ladiin grado di influenzare la politica locale e regionale. “È un sistema ancora più spregevole e odioso – commenta– perché approfitta meschinamente del bisogno dei cittadini più fragili economicamente che non sanno come sbarcare il lunario, di coloro che hanno bisogno anche di ...