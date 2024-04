CONSAR IN SEMIFINALE Orioli | un faro in attacco C’è da scrivere la storia

(Di martedì 9 aprile 2024) Un’altra partita di carattere. Un’altra vittoria entusiasmante. La ‘giovine’– con un 2003 e tre 2004 sempre in campo, mai dimenticarlo... – si è meritata l’accesso alle semifinali dei playoff per la promozione in Superlega. Vincendo di nuovo 3-0 gara3 dei quarti contro Prata, la formazione di Marco Bonitta si è guadagnata una sfida dagli alti contenuti contro Grottazzolina, ovvero la reginetta della regular season e dunque la candidata n.1 al salto di categoria. Gara1 è in calendario giovedì sera, alle 20.30, a Grottazzolina. Gara2 si giocherà invece domenica 14, alle 18, al Pala de André (biglietti a 25 e 16 euro; prevendita già attiva con diritto di prelazione per gli abbonati). Nel frattempo, Mattiaè tornato sul successo di domenica: "Sapevamo – ha commentato il ventenne schiacciatore cesenate, che tra l’altro avrebbe meritato il ...

