Condannato per spaccio | evade dai domiciliari | sorpreso in giro per Bergamo

(Di martedì 9 aprile 2024). Nelle prime ore mattutine di lunedì (8 aprile) gli agenti della Polizia ferroviaria dihanno arrestato un uomo di cittadinanza serba, in quanto destinatario di un ordine di esecuzione “per la carcerazione”, emesso dalla Corte d’Appello di Brescia. Il 31enne è stato fermato dagli agenti di Polizia mentre si aggirava nella stazione ferroviaria die da un controllo effettuato in banca dati, è risultato ricercato dall’Autorità Giudiziaria perché evaso dal proprio domicilio dove stava scontando una misura restrittiva perdi sostanze stupefacenti, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Successivamente è stato accompagnato al suo domicilio dove dovrà espiare la pena di 8 mesi di reclusione.

Sentenza CEDU: cosa deve fare ora la Svizzera - Con Patrice Martin Zumsteg - docente all’Università di scienze applicate di Zurigo - abbiamo discusso gli effetti concreti della condanna CEDU per la Confederazione ...rsi.ch

“Ti sfiguro con l’acido e se mi ami ti devi buttare tra i rovi”: operaio edile Condannato a 5 anni - NARDO' (Lecce) - Minacciava più volte la compagna di ucciderla e di sfigurarle il volto con l’acido. Inveiva per gelosia e le avrebbe imposto persino di ...corrieresalentino

La Corte europea dei diritti dell'uomo condanna la Svizzera sulle mancate misure per il clima - STRASBURGO - La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha Condannato la Svizzera in una sentenza in cui per la prima volta lega la tutela dei diritti umani al rispetto degli obblighi sul ...ilmessaggero