Concorso Poster “Coppa Primavela2024” | elaborati entro il 4 giugno Nota

(Di martedì 9 aprile 2024) Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela (FIV) e con il coinvolgimento di Difesa Servizi, per l’anno scolastico 2023-2024, bandisce illegato alla realizzazione delrappresentativo della “Primavela 2024”, evento che annualmentecoinvolge giovanissimi velisti alle loro prime esperienze agonistiche L'articolo .

Rise of the Ronin™: eletto il vincitore del sondaggio, ecco qual è il Poster più bello - La community di Everyeye.it ha eletto la propria opera preferita a tema Rise of the Ronin™: ecco qual è l'illustrazione che è piaciuta di più al pubblico.everyeye

Monza, arriva il Lions Day: ecco di cosa si tratta e come partecipare - Il 14 aprile, Monza si anima con il Lions Day, un evento che celebra la solidarietà e il servizio comunitario. Organizzato dai Lions ...monza-news

Cherasco, in mostra i disegni del Concorso "Poster per la Pace" - Visitabile da sabato 13 aprile a domenica 5 maggio l'esposizione degli elaborati delle classi della scuola secondaria dell’Istituto Taricco, partecipanti al Concorso proposto dal Lions Club di Cherasc ...targatocn