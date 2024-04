“Concorrente già fuori dall’Isola dei Famosi” L’annuncio choc di Vladimir in piena diretta

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 9 aprile 2024) Sembrerebbe una barzelletta, eppure è tutto vero. A pochi minuti dall’inizio de L’isola dei2024 ed era già arrivato il momento del primo ritiro da parte di unache in realtà non si era presentata in Palapa prima della. Che cos’è successo? Problemi di salute sopraggiunti all’improvviso, sembra. Finalmente dopo diverse supposizioni sul cast, gli opinionisti, il cambio di conduzione l’attesissima nuova edizione del reality sulla avventura, e sulla sopravvivenza, ha debuttato su Canale 5.Luxuria può ritenersi soddisfatta della sua prima. Peccato per il primo ritiro da L’isola dei2024. Sarà definitivo? Isola dei2024, già il primoAl momento i naufraghi sono ufficialmente ...