Comunità energetiche rinnovabili | come funzionano gli incentivi

Sono pienamente operative sul sito del Gse le piattaforme per accedere agli aiuti per le Comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo. Pichetto Fratin: «Passo atteso da amministrazioni, ... (ilsole24ore)

Come funzionano gli incentivi per le comunità energetiche rinnovabili: Al via gli incentivi per le comunità energetiche rinnovabili (Cer) . Dalle ore 17 dell'8 aprile sono entrati in funzione i portali predisposti dal Gestore dei servizi energetici (Gse) , la società pubblica controllata dal ...

Legacoop promuove energia cooperativa: un seminario per attivare le CER nei comuni dell'Umbria: Perugia. Un seminario organizzato da Legacoop e patrocinato da ANCI Umbria rivolto ai Comuni per esplorare le opportunità delle comunità energetiche in forma cooperativa. In attuazione del protocollo d'intesa firmato lo scorso 22 gennaio, le due associazioni proseguono, insieme, azioni di sensibilizzazione agli enti locali ...