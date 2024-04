Comunità energetiche | al via i portali online per richiedere gli incentivi Ecco come presentare la domanda

(Di martedì 9 aprile 2024) Sono pienamente operative sul sito del Gse le piattaforme per accedere agli aiuti per lee le configurazioni di autoconsumo. Pichetto Fratin: «Passo atteso da amministrazioni, imprese e cittadini»

Comunità energetiche rinnovabili, sono attivi i portali GSE per gli incentivi: Sono entrati in funzione, dalle ore 17 dell'8 aprile, i portali del GSE per accedere agli incentivi sulle Comunità Energetiche Rinnovabili: sarà dunque possibile l'invio delle richieste dei contributi per le CER e le configurazioni di autoconsumo. Il decreto del Mase , entrato in vigore lo scorso 24 ...