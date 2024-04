“Comprava i voti di Cosa nostra con soldi e promesse” | ex consigliere di FdI a Palermo in carcere per concorso esterno e voto di scambio

(Di martedì 9 aprile 2024) Mimmo Russo, sindacalista ed ex capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, è stato arrestato martedì mattina dai Carabinieri nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. L’esponente politico, storico referente dei precari palermitani, è accusato diin associazione mafiosa,dipolitico-mafioso,in estorsione aggravata ein corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio: sarà sottoposto a custodia cautelare in. Insieme a lui sono stati arrestati anche Gregorio Marchese, figlio del killer mafioso Filippo, indagato per estorsione aggravata dal metodo mafioso, e il consulente d’azienda Achille Andò, indagato per corruzione. Per entrambi sono stati ...

