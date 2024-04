Comprano i voti e mostrano lo scontrino | Fiorello demolisce il codice etico Pd

Palermo, 3 arresti per corruzione, estorsione e voto di scambio - I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Palermo hanno arrestato questa notte l'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia Mimmo ...lapresse

Soldi e lavoro “ai figli di quelli in galera” in cambio di voti: arrestato l’ex consigliere di Fdi Mimmo Russo - I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Palermo hanno arrestato questa notte l'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia Mimmo Russo per concorso esterno in associazione maf ...msn

Emiliano: “Olivieri ha comprato voti per D’Attis e Sisto”. Forza Italia: “Emiliano è fuori controllo” - Botta e risposta al vetriolo tra il Presidente della Regione Puglia e Forza Italia. Al centro la figura di Giacomo Olivieri e il "tranello" delle primarie del 2019 per le Comunali di Bari ...pugliain