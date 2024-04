Compra soldi falsi con banconote contraffatte | Napoli | non è una barzelletta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) "Pagare con la stessa moneta" è una frase che per lo più viene usata riferita a un torto o a un insulto al quale si reagisce con un torto o un insulto. A, però, è successo che a uno dei falsari della banda "Group", specializzata nella fabbricazione die sgominata dai Carabienieri, un acquirente si ha acquistato della valuta contraffatta pagandola con una banconota a sua volta contraffatta dalla stessa organizzazione. Ha pagato con la stessa moneta. Il gregario dell'associazione in quel momento impegnato allo "sportello" nel basso del quartiere Mercato Pendino dove si spacciavano i, non si è accorto che stava ricevendo una banconota contraffatta e l'ha incassata, prendendosi in seguito il rimprovero del capo che invece ha notato la ...