Compak Sporting | il TAV Sezze vince la Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 9 aprile 2024) Pubblicato il 9 Aprile, 2024 Il Tav Macallè di Priverno (LT) ha ospitato la gara che ha assegnato lae laCampioni di Terza Categoria di. In totale, per le due competizioni, sono state iscritte 69 Squadre Societarie per un totale di 207 tiratori. Partendo dalla classifica delladei Campioni, a meritarsi l’ambito Trofeo è stata la Squadra del Tav Foligno composta da Maurizio Caruso, Marco Eusepi ed Emanuele Vescarelli. Gli umbri hanno totalizzato 277/300, superando di due punti il team del Tav Sonnino composto da Fernando D’onofrio, Agostino Di Girolamo e Mauro Rizzi, medaglia d’argento con 275/300. Per l’assegnazione del terzo posto è stato necessario uno spareggio tra le squadre del Tav La Tana del Lupo e quello del CLT Terni appaiati a ...