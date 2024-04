Commissione Ue | ok a Stati per piani stabilità più snelli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) "LaUe riconosce che glimembri si stanno concentrando sulla preparazione distrutturali di bilancio a medio termine". "I servizi dellasonoin contatto con tutti glimembri" e "li hanno informati che nelle attuali circostanze non richiederanno aglimembri di rispettare le linee guida sul formato e il contenuto dei programmi didei programmi di disabilità e convergenza" da presentare in aprile. E' quanto si apprende dalla portavoce dell'esecutivo Veerle Nuyts nel corso del briefing quotidiano, interpellata sul Def italiano quest'anno in versione più snella, con i soli dati tendenziali