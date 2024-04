(Di martedì 9 aprile 2024) Arrivano circa 1.750 di nuovi lavoratori per ilsullomase ne perdono. In più isarebbero a tempo determinato contro un contratto per i nuovi che può contare su un finanziamento ad 8 anni. Lo sostiene in una nota ilcittadino messinese 'Invece del'. Non solo: "Si afferma che l'analisi finanziaria per la realizzazione delnon fa parte dell'analisi costi-benefici: evidentemente non si conosce cosa sia un'analisi costi-benefici che deve contenere, come primo passaggio, l'analisi finanziaria. A scriverlo pochi anni fa era proprio Roberto Zucchetti, estensore dello stesso documento della societàdi Messina". "Vengono diffuse molte affermazioni sbagliate: si racconta che il ...

Comitato, 1.750 posti per ponte Stretto Altrettanti persi - Arrivano circa 1.750 di nuovi lavoratori per il ponte sullo Stretto ma altrettanti ... Lo sostiene in una nota il Comitato cittadino messinese 'Invece del Ponte'. Non solo: "Si afferma che l'analisi ...ansa

Bologna, via 750 alberi per fare una scuola. Comitati e studenti in piazza: scontri e feriti - il sindaco Matteo Lepore) ha abbattuto 750 alberi. Ma con la promessa che ne verranno piantumati 2.700. Un paradigma, ‘taglia ma raddoppia’, utilizzato spesso ma che non convince più i bolognesi.ilfattoquotidiano

Croce Rossa, anche il Comitato di Guastalla all’evento promosso da Autobrennero e Polizia stradale - Quella che si è svolta a Guastalla il 22 marzo scorso è stata la 10ma edizione del progetto didattico per la sicurezza stradale “ABC l’Autostrada del Brennero in Città”. In nove anni sono stati coinvo ...nextstopreggio