Come stanno davvero le cose sul superbollo per le auto | si pagherà ancora o no?

(Di martedì 9 aprile 2024) Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo ha spiegato che nella bozza del decreto arrivata oggi in Cdm "non c'è una norma che riguarda il", ma l'intenzione di eliminare la micro-tassa sulledi grossa cilindrata resta.

come i loro colleghi usciti da Amici, anche Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Non solo la pace dopo il loro litigio nella scuola mariana, i sogni ... (biccy)

Giornata da dimenticare per due grandi protagonisti del ciclismo italiano a tutto tondo Come Elia Viviani e Jonathan Milan , costretti a ritirarsi nelle battute iniziali della Parigi- Roubaix 2024 a ... (oasport)

Come un tuono, il regista: "Bradley Cooper ha quasi lasciato il set dopo la riscrittura del copione" - Il regista di Come un tuono, Derek Cianfrance, ha dichiarato di aver dovuto convincere l'attore a rimanere nel film a poche settimane dall'inizio delle riprese.movieplayer

Come è stato possibile il successo di C’è ancora domani - Le ragioni del successo di C'è ancora domani, perché non andrebbe sottovalutato Come fenomeno e perché è così difficile da replicare ...badtaste

Come un tuono: Come il regista convinse Bradley Cooper a rimanere dopo aver cambiato la sceneggiatura - Derek Cianfrance rivela il motivo per cui Bradley Cooper decise di abbandonare Come un tuono a poche settimane dall'inizio delle riprese.cinematographe