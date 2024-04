Come sta Vingegaard dopo l’incidente? Il danese è in terapia intensiva

(Di martedì 9 aprile 2024) Secondo quanto riportato da TuttoBiciWeb, ilJonas, vittima di una grave caduta al Giro dei Paesi Baschi, ha subito un intervento al polmone ed è ricoverato in, per essere osservato costantemente, del nosocomio di Vitoria. Al momento non si possono fare previsioni sul suo rientro in gara, ovviamente la preparazione prevista in altura è saltata e la sua squadra dovrà forzatamente cambiare i piani per il Tour de France: ilpotrebbe ancora parteciparvi, ma con una preparazione differente. La priorità ovviamente al momento è data al pieno recupero del corridore ed ogni programmazione sarebbe prematura, ma la squadra neerlandese diha fatto sapere che ilprenderà parte alla corsa a tappe francese soltanto se la ...

Un nuovo decreto legislativo del governo Meloni discusso oggi in Cdm cambia le regole sull'imposta di successione . Ci sono procedure più rapide - da un precompilato per la dichiarazione, ... (fanpage)

Che Tempo che Fa, Fabio Fazio stasera (ancora) assente: cosa è successo e quando torna - Stasera in tv, domenica 7 aprile, torna Che Tempo che Fa ma non ci sarà Fabio Fazio. Dopo la pausa del programma di canale Nove per le vacanze di Pasqua, CTCF tornerà in onda ...ilmessaggero

Come seguire l'eclissi totale di Sole dell'8 aprile in diretta - L'evento non sarà visibile in Italia, ma ecco Come possiamo ammirare comunque questo grande spettacolo del cielo ...wired

Zucchero: «Nel 1991 ho pensato al suicidio, ma un amico mi ha fatto cambiare idea. Non suonerei per Putin, ma neanche per Trump e Netanyahu» - Il cantautore parte con una nuova serie di concerti dalla Royal Abert Hall di Londra. In estate 5 stadi in Italia ...corriere