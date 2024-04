Come è morta la donna nella chiesa sconsacrata? L' esito dell' autopsia

(Di martedì 9 aprile 2024) È arrivato l'sullavenerdì in una chiesettavicino La Salle, in Valle d'Aosta. “È stata un'emorragia a provocare il decesso. Il dissanguamento è legato alle ferite trovate sul collo e sull'addome”, il risultato del test condotto sul corpoa giovane dal medico legale Roberto Testi, che ha consegnato una relazione preliminare parziale alla procura di Aosta. Per l'degli esami tossicologici, riferisce l'Ansa, serviranno invece altri giorni. Cosìresta da stabilire l'orario stimatoa morte e da quanti giorni il corpo si trovasse nel luogo. A trovare la giovane è stato un gruppo di escursionisti passato alla cappella di Equilivaz, abbandonata da anni. ...

