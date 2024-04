Come aumentare la brand awareness

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: 4 minutiFarsi spazio in un mercato competitivo non è semplice. Se la rivoluzione digitale ha contribuito a creare nuove opportunità, modificando in modo marcato i rapporti di forza, la frequenza con cui cambiano gli scenari obbliga gli operatori a rimanere costantemente aggiornati. Senza dubbio, uno degli indicatori di maggiore rilevanza per qualsiasi attività commerciale è la. Nell’articolo di oggi scopriremo di cosa si tratta, che ruolo riveste epuò essere aumentata con diverse strategie.: di cosa si tratta? La definizione dipassa necessariamente da una traduzione in italiano. Nella pratica, si tratta di consapevolezza del marchio, ovvero la sua riconoscibilità e notorietà tra il ...