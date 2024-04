Colpisce avversario e minaccia arbitro | la follia di Cristiano Ronaldo

VIDEO / Gomitata all’avversario, rosso e minacce all’arbitro: Ronaldo perde la testa - Anche se in Arabia Saudita adottano un metro condiscendente per le intemperanze della superstar portoghese, cui viene più o meno amnistiato di tutto un po’, questa volta Ronaldo potrebbe pagare ...dire

Follia Cristiano Ronaldo in Arabia: Colpisce un avversario e poi ‘minaccia’ l’arbitro - Cristiano Ronaldo sta facendo il giro del web ma stavolta non per uno dei suoi gol. Durante la semifinale della Supercoppa saudita il campione dell'Al ...iamnaples

Cristiano Ronaldo perde la testa: aggredisce avversario ed arbitro - Cristiano Ronaldo è stato espulso nell'ultimo match del suo Al-Nassr: aggredisce avversario ed arbitro, poi aizza lo stadio ...notizie