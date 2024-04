Colli bolognesi | l' assessore promette di migliorare le strade

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 aprile 2024) La richiesta di abbassamento dei limiti di velocità nell'areanare di Bologna è una richiesta del Comitato Comiche è stata avanzata e discussa a più riprese in tutte le riunioni che si sono succedute in questi anni, anche con segnalazioni e proposte da parte dei cittadini sulla messa in sicurezza di alcuni punti specifici della rete stradale. Personalmente ho promesso, all'inizio di questo mandato, nel corso di incontri pubblici svolti in quartiere, che mi sarei occupata della sicurezza stradale in zonanare attraverso un piano organico di interventi, che parte dalla raccolta e analisi delle segnalazioni presentate dagli stessi cittadini. Abbiamo avviato la predisposizione del piano diverso tempo fa ma ci siamo dovuti fermare nella sua attuazione per dare precedenza agli interventi di ripristino post alluvione. Oggi ...