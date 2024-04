Coldiretti | un milione di firme per l' etichetta d’origine in tutta Europa

(Di martedì 9 aprile 2024) ARezzo, 9 aprile 2024 – Obiettivo undiper dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, estendendo l’obbligo dell’indicazione di origine ina tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Ue. Parte dal Brennero la grande mobilitazione dellaper una proposta di legge europea di iniziativa popolare sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola. Proposta sostenuta da diecimila agricoltori che in questi due giorni di mobilitazione sono al Brennero insieme al presidente nazionale Ettore Prandini, e che grazie alle operazioni delle forze dell’ordine vedranno verificare il contenuto di tir, camion frigo, autobotti. Al presidio hanno partecipato e stanno partecipando anche in molti agricoltori dalla Toscana, ed ...

