Coldiretti | frutta e verdura stranieri i prodotti più pericolosi | 6 su 10 extra Ue

(Di martedì 9 aprile 2024) (Adnkronos) – Nell’ultimo anno è scoppiato in Italia oltre un allarme alimentare al giorno con ben 422 allerte che hanno riguardatoper la presenza di residui di pesticidi vietati in Italia, micotossine, metalli pesanti, inquinanti microbiologici, diossine o additivi e coloranti, in aumento del 42% rispetto allo stesso periodo dell’anno. E in quasi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma, 9 apr. - (Adnkronos Salute) - Nell'ultimo anno è scoppiato in Italia oltre un allarme alimentare al giorno con ben 422 allerte che hanno riguardato prodotti stranieri per la presenza di ... (liberoquotidiano)

Roma, 9 apr. - (Adnkronos Salute) - Nell’ultimo anno è scoppiato in Italia oltre un allarme alimentare al giorno con ben 422 allerte che hanno riguardato prodotti stranieri per la presenza di ... (ilgiornaleditalia)

Nell’ultimo anno è scoppiato in Italia oltre un allarme alimentare al giorno con ben 422 allerte che hanno riguardato prodotti stranieri per la presenza di residui di pesticidi vietati in Italia, ... (sbircialanotizia)

Coldiretti/ 2: «+60% cibo straniero in 10 anni, sos invasione» - > Nel giro degli ultimi dieci anni le importazioni di cibo straniero sono aumentate del 60% raggiungendo il valore record di 65 miliardi di euro. Prodotti spesso provenienti da Paesi che non rispettan ...ladigetto

Concorrenza sleale, agricoltori bergamaschi al Brennero - La due giorni di mobilitazione ha coinvolto oltre 10 mila agricoltori provenienti da tutta Italia. Nutrita la delegazione bergamasca che ha raggiunto il confine con l’Austria per sostenere la ...ecodibergamo

Agricoltori al Brennero per fermare il “fake in Italy” - «Obiettivo: un milione di firme per dire basta ai cibi importati camuffati come italiani e per difendere la salute dei cittadini, nonché il reddito degli agricoltori, estendendo l’obbligo dell’indicaz ...ilmonferrato