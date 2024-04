Coldiretti | frutta e verdura stranieri i prodotti più pericolosi | 6 su 10 extra Ue

(Di martedì 9 aprile 2024) Nell’ultimo anno è scoppiato in Italia oltre un allarme alimentare al giorno con ben 422 allerte che hanno riguardatoper la presenza di residui di pesticidi vietati in Italia, micotossine, metalli pesanti, inquinanti microbiologici, diossine o additivi e coloranti, in aumento del 42% rispetto allo stesso periodo dell’anno. E in quasi 6 casi

quasi due pugliesi su tre (38%) sono in sovrappeso , il 9,8% è obeso, ma c?è anche il 29,7% che risulta in eccesso ponderale, un fattore di rischio che favorisce molte malattie... (quotidianodipuglia)

Roma, 9 apr. - (Adnkronos Salute) - Nell'ultimo anno è scoppiato in Italia oltre un allarme alimentare al giorno con ben 422 allerte che hanno riguardato prodotti stranieri per la presenza di ... (liberoquotidiano)

Roma, 9 apr. - (Adnkronos Salute) - Nell’ultimo anno è scoppiato in Italia oltre un allarme alimentare al giorno con ben 422 allerte che hanno riguardato prodotti stranieri per la presenza di ... (ilgiornaleditalia)

Agricoltori al Brennero per fermare il “fake in Italy” - «Obiettivo: un milione di firme per dire basta ai cibi importati camuffati come italiani e per difendere la salute dei cittadini, nonché il reddito degli agricoltori, estendendo l’obbligo dell’indicaz ...ilmonferrato

Protesta agricoltori al Brennero, le testimonianze di Coldiretti Calabria - Patate dalla Germania, frutta dal Sud Africa e dalla Moldavia: gli agricoltori protestano contro i prodotti stranieri che varcano il Brennero ...strettoweb

Coldiretti TN-AA * SALUTE: « ALLERTA ALIMENTARE, frutta E VERDURA STRANIERI IN TESTA ALLA CLASSIFICA DEI PRODOTTI PIÙ PERICOLOSI - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – Una allerta alimentare al giorno, ecco la blak list. frutta e verdura stranieri in testa alla classifica dei ...agenziagiornalisticaopinione