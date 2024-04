Coldiretti e forze dell' ordine | scatta il blitz al Brennero Prosciutti danesi e uova polacche | nei tir i fake in Italy

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

Un'operazione congiunta traha smascherato un'enormità di prodotti marchiati "made in" che in realtà non lo erano. I controlli effettuati sui carichi dei tir ha certificato quello che già si temeva da tempo. Tra i ritrovamenti, - riporta Il Giornale - anche cosce di maialedirette a Modena, che rischiano di diventareitaliani, e uva indiana spedita a Novara. Ma anche frutta sudafricana proveniente dalla Moldavia con direzione Sicilia, preparati industriali a base difatti in Polonia e attesi a Verona, e un tir carico di grano senza tracciabilità.