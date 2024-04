ClioMakeUp | “Mi farò la blefaroplastica Ho un occhio diverso dall’altro e inizia a darmi fastidio” Poi spiega il tipo di intervento e i tempi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) “Una delle domande più frequenti recentemente riguarda la mia“: così Clio Zammatteo, ovvero Clio Make Up, commenta in un video su Instagram la sua decisione di sottoporsi a undi chirurgia estetica. Si tratta di un“di ringiovanimento delle palpebre. Può riguardare le palpebre superiori, inferiori o entrambe (in questo caso si parla dicompleta), e permette di eliminare muscoli, grasso e tessuti di rivestimento in eccesso. Il risultato è uno sguardo più giovane e fresco, che influenza in modo determinante l’impressione generale (dal sito Humanitas, ndr)”. E schietta come sempre, Zammatteo hato: “Ho preso l’appuntamento, è stata una scelta un po’ avventata. Me l’avete fatto notare spesso, in tanti. Si nota quando uso degli ombretti scuri o ...