Clio MakeUp | “Perché ho deciso di fare la blefaroplastica”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 9 aprile 2024)hadiricorso alla. In alcune storie Instagram la make-up artist, al secoloZammatteo, hadi parlare ai suoi follower dell’intervento di correzione delle palpebre al quale è intenzionata a sottoporsi. “Una delle domande più frequenti in questi giorni riguarda la mia, dato che vi ho detto che la farò”, ha esordito sul social. “Ho preso un appuntamento. È stata una scelta un po’ avventata, dico la verità”. La beauty guru, oggi 41 anni, ha poi spiegato di averdi sottoporsi all’operazione in quanto, a suo parere, la disparità presente tra le due palpebre naturali non le consente di avere un risultato soddisfacente nei tutorial di make-up. “È una cosa che mi avete ...