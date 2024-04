Clamoroso De Zerbi | la notizia spinge Antonio Conte al Napoli!

(Di martedì 9 aprile 2024) Il domino delle panchine è già cominciato, Roberto Deha avuto una proposta che potrebbe favorire anche l’arrivo dial. La stagione delè stata parecchio deludente, con lo scudetto praticamente mai difeso e anche la qualificazione alla prossima Champions League diventata pressoché complicata da raggiungere. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha tutta l’intenzione di rilanciare gli azzurri ed è consapevole che per farlo bisognerà affidare la squadra del futuro a un allenatore di altissimo spessore. Due i nomi maggiormente accostati in queste ore, quello di Vincenzo Italiano e, soprattutto, quello di. L’ex tecnico di Juventus e Inter è il grande sogno del presidente del, ma quello partenopeo non è ...

Scendono le quotazioni di Roberto De Zerbi per la panchina del Barcellona . Il club blaugrana avrebbe deciso per il clamoroso ritorno . Non è un segreto che il Barcellona cambierà allenatore nella ... (rompipallone)

Clamoroso, Ag. Mezi: “Conte ha già firmato per il Napoli, ha rifiutato l’Arabia per ADL!” - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Serxhio Mezi, agente Fifa. Di seguito, un estratto dell’intervista: Factory della Comunicazione Nelle leghe profess ...ilnapolionline

G+: tutte le notizie - Gli allenatori italiani sono sotto osservazione, ma non solo. Facciamo il punto sulle panchine delle grandi d'Europa che, in vista della prossima stagione, non hanno ancora un inquilino certo ...gazzetta

Il Mantova torna in Serie B: 10 mesi fa era tra i dilettanti. I ragazzi di Possanzini riportano in vita la favola del “piccolo Brasile” - Dalla retrocessione nei dilettanti, al ripescaggio, alla promozione in Serie B. Tutto nello spazio di appena dieci mesi. È questa la parabola del Mantova di Davide Pozzanzini, tornato ufficialmente in ...ilfattoquotidiano