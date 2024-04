Civitavecchia senz’acqua l’11 aprile | le zone interessate

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 aprile 2024), 92024 – Acea Ato2 comunica che, per eseguire un intervento di manutenzione programmato sulla condotta idrica, il giorno 112024 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nelle seguenti vie: Quartiere San Liborio, via dell’Orto di Santa Maria elimitrofe, via Gian Battista Falda elimitrofe, via dei Rocchi elimitrofe, via San Liborio elimitrofe, via Nuova di San Liborio elimitrofe, via Onofrio Brancato elimitrofe, via Francesco Navone elimitrofe. È stato predisposto un servizio sostitutivo con due autobotti che stazioneranno tutta la durata dell’intervento in via dell’Orto di Santa Maria ...