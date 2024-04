Cioffi | «Udinese | episodio finale la condanna Dico bravi a tutti!»

(Di martedì 9 aprile 2024) L’allenatore dell’, Gabriele, analizza la prestazione dei suoi ragazzi nella sfida persa contro l’Inter. Le parole del mister anche sugli infortuni. CONSAPEVOLI – Gabrielerisponde alle domande in diretta diTV. L’allenatore sul match contro l’Inter dichiara: «I ragazzi sono statissimi, con grande atteggiamento, mentalità, abnegazione. Poi è dura fare tredici minuti in dieci e anche lì sono stati. Poi l’ci hato. Si riparte consapevoli delle cose positive, con la volontà di guardare cosa è stato fatto bene e accantonare cosa potevamo fare meglio». STRATEGIA – Gabriele: «Abbiamo cercato di chiudere tutte le linee di passaggio dell’Inter, c’è stato ...

