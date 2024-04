Cioffi | «Colpe Udinese? Nessuna! Contro l’Inter è già difficile in undici»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 aprile 2024) Gabriele, dopo-Inter, parla in conferenza: le due parole in sala stampa. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di-Inter. Come si riparte da-Inter? Questa sera i ragazzi sono stati bravissimi. Resilienti, attenti, concentrati, vogliosi, straordinari. Si riparte analizzando il positivo perché i pensieri negativi ti risucchiano e ti fanno perdere l’obiettivo. Come quando sei in curva con la macchina, se guardi il burrone a sinistra ci finisci. Invece se schiacci sull’acceleratori e guardi dove andare ci arrivi. Io ho la consapevolezza di allenare una squadra che ha valori, resilienza, dedizione, applicazione al lavoro. Non sarà facile ma ne veniamo fuori. Come stanno Lovric e Thauvin? Non sono pessimista di natura ...