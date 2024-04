Cinque insospettabili cibi del supermercato che contengono lattosio

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 9 aprile 2024) Si nasconde anche nei prodotti più, il caro vecchio, nemico di moltissime persone intolleranti. Non basta tenersi alla larga dai latticini (non tutti, comunque: esistono formaggi naturalmente senza), occorre prestare attenzione anche a insaccati, snack e piatti pronti.che non sapevi contenesseroC’è un motivo se ilsi trova un po’ ovunque: ha proprietà coloranti, dolcificanti, emulsionanti, conservanti e aiuta a mantenere i prodotti più morbidi (motivo per cui lo ritroviamo in molti salumi). Attenzione, poi, al latte in polvere, che contiene un’altissima percentuale died è molto comune tra merendine, creme spalmabili e prodotti dolciari da. Prosciutto cotto (e non solo) Il ...