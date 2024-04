Cinisello Balsamo | colloqui di selezione con le aziende e 100 offerte di lavoro al Job Day

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024)(Milano), 9 aprile 2024 –dicon 100die servizi di consulenza offerti dal centro per l’impiego nell’area metropolitana del Nord Milano. Per tutta la giornata di venerdì 12 aprile, asi svolgerà il “Job day” dedicato alle persone in cerca di occupazione. Una giornata che sarà scandita dadicon imprese e agenzie per il, workshop dedicati all’orientamento e ai servizi offerti dal centro per l’impiego e incontri con gli enti di formazione del territorio. L’evento, che si terrà dalle 10 alle 18 a Villa Di Breme Gualdoni Forno, è stato organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con Città Metropolitana ...