Cinema e Teatri – Al via i ‘green jobs’ | corsi gratuiti per diventare manager e tecnici Competenze su efficienza energetica | economia circolare e sostenibilità

(Di martedì 9 aprile 2024) Sono aperte le selezioni fino al 30 aprile 2024 per i“Orientati all’ecologia – Perdi orientamento e formazione per lo spettacolo e l’ambiente” perper la progettazione e gestione sostenibile delle saletografiche e teatrali. Tre diverse sessioni per un totale di 250 ore che potranno essere seguite anche singolarmente e che si svolgeranno da maggio a ottobre prossimi. A realizzarli è l’Osservatorio Spettacolo e Ambiente costituito dalla Rete dello spettacolo e dell’ambiente, di cui fanno parte ANEC – Associazione Nazionale Esercenti– Sezione regionale del Lazio, Green Cross Italia, ATIP – AssociazionePrivati Italiani e finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration ...

100 anni fa nasceva Aldo Giuffré, il gentiluomo mattatore in scena - A teatro ci sono i mattatori, al Cinema i divi, in tv i fine dicitori e gli showmen. E in tutti e tre questi palcoscenici ci sono i grandi attori dal passo felpato, quelli che entrano in scena quasi ...ansa

Torna in scena al Teatro De’ Servi Alessandra De Pascalis con due divertentissime commedie - Torna in scena al Teatro De' Servi Alessandra De Pascalis con due divertentissime commedie Dal 16 al 19 maggio 2024 "Mi vedo co uno" Dal 21 maggio al 2 ...politicamentecorretto

Ivan Cotroneo dirige “Amanti”, una commedia su amore e tradimento al Teatro Chiesa - Amore, sesso, tradimento, matrimonio. Sono questi gli argomenti al centro di “Amanti”, una nuova commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo, sceneggiatore e autore tra i più affermati, capace di ...genovatoday