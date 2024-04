Cinema | 72esimo Trento Film Festival tra sfide e fragilità montagne

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 apr. (askanews) – Sono più di 40 le location pronte ad accogliere i 120e gli oltre 130 eventi del, in programma dal 26 aprile al 5 maggio nel capoluogo trentino. Un’edizione che si prospetta eterogenea e ricca di spunti di riflessione, con ospiti italiani e internazionali, come gli alpinisti Reinhold Messner, Tamara Lunger, Krzysztof Wielicki, Silvo Karo, la climber iraniana e attivista per i diritti civili Nasim Eshqui, il campione di arrampicata Stefano Ghisolfi, gli scrittori Mauro Corona, Arno Camenisch, Enrico Brizzi, Erri De Luca, Fosco Terzani, Matteo Righetto, gli attori Alessio Boni e Veronica Pivetti, i giornalisti Corrado Augias e Beppe Severgnini, il filosofo Umberto Galimberti, gli esploratori Alex Bellini, Tristan Gooley e Lorenzo Barone. ...