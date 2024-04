Cina | primo rompighiaccio polare prodotto nel Paese Xuelong 2 visita HKSAR

(Di martedì 9 aprile 2024) Pechino, 09 apr – (Xinhua) – Ilcinesenel2, e’ arrivato ieri nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong () per unadi cinque giorni. Agenzia Xinhua

Migliora il settore manifatturiero in Cina alla fine del primo trimestre . Il Purchasing Managers Index destagionalizzato è salito a 51,1 a marzo, dai 50,9 punti di febbraio. Il Migliora mento è stato ... (quotidiano)

Nella giornata di ieri la Commissione Affari costituzionali del Senato ha compiuto un passo fondamentale in vista dell’approvazione della riforma costituzionale del cosiddetto Premierato elettivo. ... (secoloditalia)

Aziz Abbes Mouhiidine si sta preparando per le Olimpiadi di Parigi 2024, dove sarà uno dei grandi favoriti per la conquista della medaglia d’oro tra i pesi massimi. Il pugile campano, argento agli ... (oasport)

Cina, crisi immobiliare: istanza di liquidazione per Shimao Group - Una delle principali banche statali cinesi, la China Construction Bank (CCB), ha presentato un'istanza per liquidare lo sviluppatore immobiliare Shimao Group Holdings a Hong Kong, in un ulteriore svil ...idealista

Il boom delle auto elettriche cinesi nel mondo - I veicoli elettrici cinesi continuano a fare progressi in tutto il mondo, come riflette anche l'aumento delle cifre delle esportazioni di automobili del Paese, che sono schizzate verso l'alto dopo la ...idealista

Leapmotor A12, le foto spia del nuovo SUV Stellantis prodotto in Cina - Spiato un nuovo progetto a firma Stellantis, ma non si tratta né di Fiat né tantomeno di Peugeot. Ecco il nuovo SUV prodotto in ...auto.everyeye