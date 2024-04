Cina | porto Tianjin vede crescita costante flusso di container a gen-mar

(Di martedì 9 aprile 2024), 09 apr – (Xinhua) – Ilsettentrionale cinese diha gestito oltre 5,41 milioni di unita’ equivalenti a venti piedi (TEU) dinel primo trimestre di quest’anno, con un aumento del 7,2% su base annua, stabilendo un nuovo record, hanno dichiarato le autorita’ portuali. Secondo ilPort Group, nei primi tre mesi del 2024 il traffico merci ha raggiunto i 118 milioni di tonnellate, con un aumento del 3,2% anno su anno. All’inizio di quest’anno, ilha inaugurato una nuova rotta di navigazione diretta per agevolare le importazioni di ciliegie dal Cile. Si tratta del primo servizio di spedizione marittima diretta per le ciliegie latinoamericane nella regione di Pechino--Hebei. Ildi ...

Lavrov in visita a Pechino: «L’Occidente applica sanzioni illegali non solo contro Mosca» - Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in visita a Pechino ha denunciato l'Occidente accusandolo di applicare sanzioni illegali a Mosca e in altri Paesi.lettera43

Riprendono gli attacchi ai cargo nel Mar Rosso - delle nuova darsena traghetti del porto di Civitavecchia, che comprende quattro banchine. Raggiunto l’accordo sul contratto aziendale dell’Asp. La cocaina approda a Gioia Tauro anche dalla Cina La ...trasportoeuropa

Shimao crolla in borsa, continua la crisi del mercato immobiliare cinese - Shimao, colosso immobiliare cinese, crolla in borsa dopo l’avvio di una procedura di liquidazione a suo carico e tocca i minimi storici.quifinanza