Cina | inaugurera’ campagna di un mese per promuovere turismo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 aprile 2024) Pechino, 09 apr – (Xinhua) – Il ministero cinese della Cultura e deloggi ha dichiarato che a maggiounanazionale della durata di unperil. La, incentrata sulla 14ma Giornata cinese delche ricorre il 19 maggio, ha l’obiettivo dilo sviluppo di alta qualita’ dell’industria turistica, di espandere ilecosostenibile e di integrare lo sviluppo culturale con il, ha dichiarato il ministero in un comunicato. Il ministero prevede di selezionare sei citta’ per mettere in evidenza le loro particolarita’ turistiche. Ha esortato i governi locali ad adottare misure preferenziali, come l’emissione di coupon per ...