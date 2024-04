(Di martedì 9 aprile 2024) Pechino, 09 apr – (Xinhua) – Laha avviato un nuovo ciclo di azioni perin modo significativo ladi cereali nei prossimi anni, nel suo ultimo sforzo per garantire la sicurezza alimentare. Secondo un piano d’azione pubblicato dal Consiglio di Stato, il Paese mira adla capacita’ didi cereali di oltre 50 milioni di tonnellate entro il 2030. A quel punto, la superficie coltivata a cereali ammontera’ a circa 1,75 miliardi di mu, pari a 117 milioni di ettari, e la resa di cereali per mu raggiungera’ i 420 chili. Laha registrato un raccolto cerealicolo di oltre 650 milioni di tonnellate per nove anni consecutivi, con una quota pro capite di cereali pari a 493 chili. Tuttavia, la domanda e l’offerta di cereali ...

Che figuraccia per il tuffatore francese Alexis Jandard . Scelto per eseguire il primo tuffo nel giorno dell’ inaugura zione della piscina del centro Olimpico di Saint-Denis in vista delle Olimpiadi , ... (sportface)

Pechino, 05 apr – (Xinhua) – Un nuovo modello di sistema aereo commerciale senza pilota (UAS) sviluppato in modo indipendente dalla Cina e’ entrato nella fase di volo inaugurale , ... (romadailynews)

Cina: inaugura campagna per aumentare produzione cerealicola - Pechino, 09 apr - (Xinhua) - La Cina ha avviato un nuovo ciclo di azioni per aumentare in modo significativo la produzione di cereali nei prossimi anni, ...romadailynews

Secondo Microsoft, la Cina starebbe utilizzando i social media per influenzare l’esito delle elezioni presidenziali Usa - Piattaforme social e soluzioni di intelligenza artificiale generativa sarebbero due delle armi a disposizione della Cina per orientare gli elettori americani in vista delle elezioni presidenziali del ...hwupgrade

Cina: centrali elettriche virtuali aprono la strada a transizione energetica verde - Jinan, 08 apr - (Xinhua) - La Cina sta sviluppando centrali elettriche virtuali per ottenere risparmi energetici e promuovere la transizione verso ...romadailynews