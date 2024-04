Cina | cittadini compiono oltre 51 mln viaggi per “pulire” tombe di antenati

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 aprile 2024) Pechino, 09 apr – (Xinhua) – Le persone in tutta lahanno effettuato piu’ di 51 milioni diper rendere omaggio ai defunti dal primo al 7 aprile, in concomitanza con la tradizionale Festa di Qingming, ha dichiarato ieri il ministero degli Affari Civili. Circa il 71,33% di loro ha scelto modalita’ ecologiche e a basse emissioni di carbonio per piangere i propri familiari defunti e venerare gli, ha dichiarato il ministero in un comunicato stampa. Al contempo, durante i sette giorni sono state effettuate4,59 milioni di visite alle piattaforme di lutto online, secondo il ministero. Quest’anno la tradizionale Festa di Qingming, nota anche come Giorno della pulizia delle, si e’ celebrata il 4 aprile. Durante il periodo in prossimita’ della festa, le persone ...