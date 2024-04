(Di martedì 9 aprile 2024) Pechino, 09 apr – (Xinhua) – La municipalita’ cinese dista subendo una trasformazione con l’aiuto dell’innovazione. Seguite un gruppo diprovenienti dalla Nigeria, dal Regno Unito e da altri Paesi per un punto di vista sul campo. Agenzia Xinhua

Chongqing , 25 mar – (Xinhua) – Agricoltori raccolgono foglie di te’ in una piantagione nella cittadina di Futian , contea di Wushan, nella municipalita’ sud-occidentale cinese di ... (romadailynews)

Cina: Chongqing orientata all’innovazione conquista vlogger stranieri - Pechino, 09 apr - (Xinhua) - La municipalita' cinese di Chongqing sta subendo una trasformazione con l'aiuto dell'innovazione. Seguite un gruppo di ...romadailynews

Il volo da Xi e l'arrivo su TikTok: così Scholz strizza l'occhio alla Cina - Una tre giorni in Cina per il cancelliere tedesco che, in attesa di giungere al cospetto di Xi Jinping, sbarca su Tik Tok ...ilgiornale

Il paese su un ponte diventato virale per il suo aspetto caotico - In Cina, nella cittadina di Linshi, Chongqing, esiste un ponte che è diventato virale su Internet a causa del suo aspetto bizzarro e peculiare.idealista