Ciclismo | Freccia del Brabante 2024 | start list e favoriti

(Di martedì 9 aprile 2024) Ie ladelladel, in programma mercoledì 12 aprile con i suoi 195 chilometri e 22 muri da Leuven a Overijse. La classica chiude la serie di appuntamenti organizzati da Flanders Classics e anticipa il periodo legato alle Ardenne, con Amstel Gold Race,Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi che nei prossimi giorni infiammeranno il calendario. Molto interesse per una corsa storicamente aperta a tanti pronostici e diverse letture di gara. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere i protagonisti più attesi.DEL: DATA, ORARI, DIRETTA TV E STREAMING Impossibile non iniziare dal campione uscente, il francese Dorian Godon della AG2R che avrà al suo fianco ...

Freccia del Brabante 2024 percorso e startlist: parte ufficialmente la stagione delle Ardenne - La Freccia del Brabante 2024 svela il suo percorso e la startlistb dei migliori corridori al via. Dalle Fiandre si passa alle Ardenne.news.superscommesse

Giro d'Abruzzo 2024 percorso e startlist: Yates e Ulissi grandi protagonisti al via - Ecco il Giro d'Abruzzo 2024 con un percorso nuovissimo e una startlist di assoluto valore. Quattro giorni di grande spettacolo e panorami top.news.superscommesse

Freccia del Brabante 2024: il percorso ai raggi X. Uno strappo in meno rispetto alla passata edizione, ma i muri non mancano - Classico appuntamento infrasettimanale con la Freccia del Brabante, che mercoledì 12 aprile andrà in scena per la sua 64esima edizione. Corsa di un giorno belga che è un prelibato antipasto verso le C ...oasport