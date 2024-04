Ci diceva italiani di m E poi | Vi taglio la gola Espulso l' imam di una moschea abusiva

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 9 aprile 2024) Un uomo di 50 anni, presidente di un'associazione culturale islamica di Milano, è statodalla polizia su provvedimento del ministro dell'Interno emesso per "motivi di ordine e sicurezza pubblica". Il 50enne, cittadino del Bangladesh, è l'di unanata in via Zambelli...