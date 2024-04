Chiusure a scuola per feste religiose non ufficiali | Valditara vuole vietarle con una norma

(Di martedì 9 aprile 2024) Il ministro dell'Istruzioneha portato in Cdm il problema della chiusura delle scuole in occasione di festività'non': "Il ministero è al lavoro per unadi buonsenso che regolamenti una situazione che rischia di creare conflittualità e caos".

Lombardia, bocciata la mozione "anti-Ramadan" nelle scuole della Lega - La reazione del Carroccio: “Noi unica forza che si sta opponendo all'islamizzazione della nostra società”. Sorride la sinistra ...ilgiornale

Valditara, al lavoro per stop scuole in feste non ufficiali - "Nel corso del Consiglio dei Ministri è stato sollevato il tema della chiusura delle scuole per festività non riconosciute dallo Stato. (ANSA) ...ansa

scuola di Pioltello chiusa per il Ramadan, bocciata mozione della Lega in Regione - Lega sconfitta in aula sul testo che chiedeva al governo più regole sul calendario scolastico e un monitoraggio regionale ...milanotoday