Chiesa contro la maternità surrogata | Menorello Ditelo sui tetti a Notizie com | “Ora il Senato approvi subito la legge su reato universale”

(Di martedì 9 aprile 2024) Laè un atto “deprecabile”, che “lede gravemente la dignità della madre e del figlio”. Così sinella Dignitas Infinita, documento della Fede che il Vaticano ha presentato ieri, lunedì 8 aprile, approvato da Papa Francesco il 25 marzo. Per scriverlo sono stati necessari cinque anni e include le attività del magistero papale nell’ultimo decennio, dalla guerra alla povertà, passando per i migranti, i femminicidi fino all’aborto, il fine vita, lae la teoria gender.lasui) a.com: “la ...

Nancy Liliano, la donna del Suv che si è schiantato contro i carabinieri risultata positiva ad alcol e droga e già arrestata per spaccio - La trentunenne che alla guida del suo Suv ha provocato la morte di due giovani carabinieri in servizio, non solo è risultata positiva agli esami tossicologici e alcolemici, ma era ...ilgazzettino

Chiesa, l'anatema di Papa Francesco contro l'utero in affitto: delitto universale - Un testo sulla dignità della persona che ristabilisce il senso dei valori non negoziabili. È il contenuto di «Dignitas ...iltempo

Maternità surrogata, Vaticano “Viola dignità bambino e della donna” - ROMA (ITALPRESS) - La Chiesa "prende posizione contro la pratica della maternità surrogata, attraverso la quale il bambino, immensamente degno, diventa un ...vocedimantova