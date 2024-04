Chiede soldi per ‘riti purificazione’ | arrestata dai carabinieri

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi sarebbe fatta consegnate da una donna, che da poco aveva rotto la relazione con il suo fidanzato, la somma in contanti di 490 euro ed oggetti vari dal valore complessivo di 4.800 euro. Ed aveva convinto la donna che la consegna sarebbe stata una sorte di ‘rito di. Così una donna di 53 anni di Quarto è statadaiin esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale Procura che ha coordinato le indagini. La vicenda si è svolta a Varcaturo. La 53enne sarebbe venuta a contatto con una donna che da poco si era separata dal fidanzato e presentandosi come sensitiva le avrebbe fatto credere che era “piena di negativotà”. E in cambio di un ‘rito dila donna avrebbe consegnato alla sensitiva ...

