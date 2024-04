Chiara Ferragni torna sui social assieme a Leone | Vittoria e pure Paloma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Se c’è una cosa certa quanto ai giudizi sul modo didi usare iin questi giorni è che come fa, sbaglia. Dopo la separazione da Fedez, l’imprenditrice digitale ha iniziato a postare immagini di lei e dei suoi figli, fotografati di spalle parrebbe – il condizionale è d’obbligo – su richiesta dell’ex marito. Poi una vacanza a Dubai proprio, la mamma Marina Di Guardo, la sorella Valentina e il di lei fidanzato Matteo Napoletano. Una voltata, i bimbi sono partiti col papà alla volta di Miami. E da lì, nessuna newsdi. Via di improperi, sia quando si fotografava con i figli che dopo. Non accenna insomma a diminuire la quantità di haters che si sono ...