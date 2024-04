Chiara Ferragni riappare sui social | l’abbraccio ai figli tornati dal viaggio con Fedez

(Di martedì 9 aprile 2024)suiaiDopo diversi giorni di silenzio,sui: l’influencer è ritratta in una foto postata sul profilo Instagram di Marina Di Guardo, mamma dell’imprenditrice digitale. “Sta malissimo, si è chiusa a riccio e passa le giornate dalla psicologa” erano le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sull’influencer che aveva deciso di prendersi una pausa dai. In realtà, ancora oggi, sul suo profilo Instagram l’ultimo post risale al suoa Dubai, fatto insieme alla mamma, alla sorella e aiLeone e Vittoria. Poi più nulla. Ora,...

Il like di Fabio Maria Damato al ritorno di Luis Sal a Muschio Selvaggio Muschio Selvaggio è ripartito con Luis Sal al timone e senza Fedez dopo le note controversie legali tra i due: quello che non ... (tpi)

Chiara Ferragni ha fatto preoccupare per giorni i suoi fan, essendo completamente sparita dalla circolazione. E, osservando il suo profilo Instagram, non ci sono ancora attività social. L’ultima ... (caffeinamagazine)

Chiara Ferragni riappare sui social, l’abbraccio ai figli tornati - Ora, Chiara Ferragni è riapparsa sui canali social della madre dove è ritratta proprio insieme ai suoi figli, appena tornati da una vacanza a Miami con papà Fedez.tpi

Belve, Alessandro Borghi e Fedez da Francesca Fagnani martedì 9 aprile - Seconda puntata della nuova stagione di Belve, la trasmissione di interviste di Francesca Fagnani in onda in prima serata su Rai 2. Come ogni settimana, anche in questa puntata tre personaggi famosi s ...gazzetta

Fedez, Cipriani e Borghi a ruota libera: le anticipazioni delle interviste - Dopo una prima puntata che ha regalato grandi rivelazioni, Francesca Fagnani è pronta a tornare con una seconda puntata attesissima di Belve. Infatti nella serata di martedì 9 aprile, la conduttrice o ...msn