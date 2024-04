Chiara Ferragni | l’Antitrust avvia una nuova indagine sulle Uova di Pasqua

(Di martedì 9 aprile 2024) Il presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha annunciato che è stata aperta unaistruttoria nei confronti dell'imprenditrice digitalee dell'azienda Dolci Preziosi per la vendita didi

Fedez è stato ospite a Belve da Francesca Fragnani: il rapper rompe il silenzio in svela ndo retroscena e dettagli Fedez ospite a Belve rilascia la sua prima intervista televisiva dopo la crisi con ... (361magazine)

Non solo dissing, critiche, politica e su1cidio, Fedez da Francesca Fagnani ha parlato anche di Chiara Ferragni e della beneficenza . “Mi hanno dato della falena attratta dai riflettori, è vero, sono ... (biccy)

È andata in onda nella puntata di Belve di martedì 9 aprile l’attesa intervista nella quale Fedez ha raccontato la sua versione a proposito della separazione dalla moglie Chiara Ferragni e ne ha ... (fanpage)

Chiara Ferragni, Antitrust avvia una nuova indagine sulle Uova di Pasqua: “Ipotesi simile al caso Pandoro” - Il presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha annunciato che è stata aperta una nuova istruttoria nei confronti dell'imprenditrice ...fanpage

Fedez a Belve attacca Fabio Maria Damato: “Chiara Ferragni ha scelto di prendersi da sola la colpa” - È andata in onda nella puntata di Belve di martedì 9 aprile l’attesa intervista nella quale Fedez ha raccontato la sua versione a proposito della separazione ...fanpage

Fedez a Belve difende Chiara Ferragni: «Ha sbagliato a prendersi tutte le colpe. Mi innamorai di lei per il sesso» - Fedez parla per la prima volta a Belve della sua separazione con Chiara Ferragni. Nell'intervista a tutto campo con Francesca Fagnani in onda martedì 9 aprile, l'ex giudice di ...leggo