Chiara Ferragni è indagata dall' Antitrust anche per le uova di Pasqua Archiviazione per Fedez

Milano, 9 aprile 2024 – Total look nero e croce al collo. È questo l’outfit che Fedez ha scelto per raccontarsi a Belve , il fortunato programma di Francesca Fagnani in prima serata su Rai2. Questa ... (ilgiorno)

"Indagine sulle uova di Pasqua". Nuova tegola dall'Antitrust su Chiara Ferragni - L'Antitrust ha aperto un procedimento per verificare se nell'operazione delle uova di Pasqua Dolci Preziosi non ci siano state infrazioni come in quella del pandoro Balocco ...ilgiornale

Fedez a Belve: dalla crisi con Chiara Ferragni alla droga. Ecco cos’ha detto a Francesca Fagnani - Un’ora e dieci di domande e risposte, il rapper si è commosso parlando dei figli e ha spiegato i motivi dietro la rottura con la moglie ...ilgiorno

L’Antitrust avvia istruttoria anche sulle uova di Pasqua di Chiara Ferragni. Archiviata quella su Fedez: “Era vera beneficenza” - Chiara Ferragni rischia un’altra multa. Il presidente dell’Antitrust Roberto Rustichelli intervenuto a Porta a Porta e a 5 minuti ha annunciato di aver aperto una nuova istruttoria nei confronti della ...ilfattoquotidiano