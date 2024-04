Chiara Ferragni | Codacons | “L’Antitrust indaga su uova di Pasqua griffate”

(Di martedì 9 aprile 2024) (Adnkronos) – "L'Antitrustsulledia seguito di un formale esposto presentato dal". E' quanto afferma in una nota l'associazione dei consumatori. "Se saranno accertati illeciti avvieremo come per il pandoro Balocco un'azione collettiva di risarcimento contro la, chiedendo all'influencer di rimborsare tutti gli acquirenti dell'uovo di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Fedez: «Tradimenti Si è fatto il nome di una ragazza molto nota dandole della sfasciafamiglie. Chiara Ferragni Il pandoro ha pesato» - Tutti a guardare il dito e nessuno che vedeva la luna. Alla fine, a far crollare il matrimonio più mediatico e digital d’Italia - quello tra Fedez e Chiara Ferragni - è stato il motivo più vecchio del ...ilmessaggero

Chiara Ferragni news, come ha preso l'intervista di Fedez a Belve - Come ha preso Chiara Ferragni l'intervista di Fedez a Belve E perché ormai da quasi due settimane è sparita dai social Dell'influencer e imprenditrice non si sa più nulla, se non che è a Milano e un ...corrieredellosport

Ciao ciao spot blasfemo, ahi Schlein e Chiara Ferragni: quindi, oggi.... - Capisco il principio, ma è una battaglia persa in partenza che se va bene procurerà un paio di voti. Non più. - Povera Chiara Ferragni. Nel senso: va bene essere indagata, vanno bene le multe, il calo ...ilgiornale